Sylvinho: "Bir puan alabilirdik, olmadı"

Arnavutluk Teknik Direktörü Sylvinho, İtalya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Sylvinho: 'Bir puan alabilirdik, olmadı'
Arnavutluk Teknik Direktörü Sylvinho, İtalya'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Sylvinho: "Bizim için bu ikinci Avrupa Şampiyonası oldu. Kolay değil, ilk maçta güçlü bir takım olan İtalya ile oynadık ve maçta kalmayı başardık." dedi.

Puan alabilecek bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen başarılı teknik adam, "Bir puan da alabilirdik ama Barella ve Jorginho'yu durdurmakta zorlandık." diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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