EURO 2024 maç programı (15 Haziran 2024)

EURO 2024'ün açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.



Rakibini 5-1 mağlup eden Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.



Almanya'ya galibiyeti getiren golleri Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug ve Emre Can kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise Antonio Rüdiger'den (kendi kalesine) geldi.



GÜNÜN MAÇLARI



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan 3 maçla devam edecek.



Turnuvanın ikinci gününde A Grubu'nda ilk maçlar Macaristan-İsviçre karşılaşmasıyla sona erecek.



Günün diğer iki maçı ise B Grubu'nda oynanacak.



B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan ve İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek.



Maçlar:



16.00: Macaristan - İsviçre

19.00: İspanya - Hırvatistan

22.00: İtalya - Arnavutluk





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