Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 13:18 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 13:18

EURO 2024 maç programı (15 Haziran 2024)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası tek maçla başladı. Turnuvanın ikinci gününde A ve B Grubu maçları oynanacak. İşte 15 Haziran EURO 2024 maç programı... EURO 2024 maçları

EURO 2024 maç programı (15 Haziran 2024)
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EURO 2024'ün açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-1 mağlup eden Almanya, turnuvaya galibiyetle başladı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golleri Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Füllkrug ve Emre Can kaydetti. İskoçya'nın tek golü ise Antonio Rüdiger'den (kendi kalesine) geldi.

GÜNÜN MAÇLARI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan 3 maçla devam edecek.

Turnuvanın ikinci gününde A Grubu'nda ilk maçlar Macaristan-İsviçre karşılaşmasıyla sona erecek.

Günün diğer iki maçı ise B Grubu'nda oynanacak.

B Grubu'nda İspanya ile Hırvatistan ve İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek.

Maçlar:

16.00: Macaristan - İsviçre
19.00: İspanya - Hırvatistan
22.00: İtalya - Arnavutluk

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