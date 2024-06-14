İspanya, Hırvatistan'a şans tanımadı: Tarihi zafer!

EURO 2024 B Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı İspanya 3-0 kazandı.



İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Alvaro Morata, 32. dakikada Fabian Ruiz ve 45+2'de Dani Carvajal kaydetti.



Hırvatistan'da Bruno Petkovic, 80. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.



Hırvatistan'da Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte İspanya, turnuvaya galibiyetle başlayarak 3 puana ulaştı. Hırvatistan ise ilk maçında puanla tanışamadı.



Grubun ikinci maçında İspanya, İtalya ile karşılaşacak. Hırvatistan, Arnavutluk ile mücadele edecek.



MORATA EN GOLCÜ ÜÇÜNCÜ



EURO tarihinde 7. golünü atan Alvaro Morata, 14 gollü Cristiano Ronaldo ve 9 gollü Michel Platini'nin ardından EURO tarihinin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.



LAMAL TARİHE GEÇTİ



İspanyol yıldız Lamine Yamal, 16 yıl 338 gün ile Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen tarihteki en genç oyuncu olurken, aynı zamanda bir golün de asistini yaparak EURO tarihinde en genç asist yapan oyuncu oldu.



CARVAJAL EN YAŞLI GOLCÜ



Sakatlığı sebebiyle EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyemeyen Dani Carvajal, kariyerinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda forma giydi. Hırvatistan ağlarını havalandıran Dani Carvajal, İspanya formasıyla Avrupa Şampiyonası tarihinde 32 yaş 156 gün ile gol atan en yaşlı isim oldu.



MODRIC, 5. TURNUVASINA ÇIKTI



Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, kariyerindeki 5'inci Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etti. Turnuva tarihinde 14. maçına çıkan Modric, EURO 2008, 2012, 2016 ve 2020'den sonra EURO 2024'te de sahne aldı. Tecrübeli futbolcu, Hırvatistan Milli Takımı'nın 5 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren ilk oyuncusu olmayı başardı.



