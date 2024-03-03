EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda Belçika ile Slovakya arasında oynanacak maçı yönetecek.

Almanya'nın Frankfurt kentiyle aynı adı taşıyan statta 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük olacak. Mücadelede Alman Bastian Dankert VAR, Alper Ulusoy ve Alman Marco Fritz ise AVAR olarak görev yapacak.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2Macaristan00000000
3İsviçre00000000
4İskoçya100115-40
Son Dakika Haberleri
EURO 2024
EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev
Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geliyor
Slovenya ve Danimarka karşı karşıya geliyor
Son finalist İngiltere, Sırbistan karşısında
Son finalist İngiltere, Sırbistan karşısında
Hollanda, Polonya
Hollanda, Polonya'ya 45 yıldır kaybetmiyor
Selçuk Şahin:
Selçuk Şahin: "İrfan Can kendini iyi hissediyor"
Sporx Anasayfasına Dön