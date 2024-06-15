EURO 2024'te B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

EURO 2024'te B Grubu'nda ilk maçlar oynanan iki maçla tamamlandı.

EURO 2024'te B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.

B Grubu'nun ilk maçında İspanya, Berlin'de Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.

Grupta günün ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon İtalya, Arnavutluk'u geriye düştüğü mücadelede 2-1 yendi.

B Grubu'nda ilk maçlar sonunda İspanya liderlik koltuğunda yer aldı.

Grupta ikinci maçlarda Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşılaşmaları oynanacak.

Puan durumu

İlk maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M AG YG AV Puan
İspanya 1 1 0 0 3 0 3 3
İtalya 1 1 0 0 2 1 1 3
Arnavutluk 1 0 0 1 1 2 -1 0
Hırvatistan 1 0 0 1 0 3 -3 0
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11005143
2İsviçre11003123
3Macaristan100113-20
4İskoçya100115-40
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