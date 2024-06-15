EURO 2024'te B Grubu'nda ilk maçlar tamamlandı

Takım O G B M AG YG AV Puan İspanya 1 1 0 0 3 0 3 3 İtalya 1 1 0 0 2 1 1 3 Arnavutluk 1 0 0 1 1 2 -1 0 Hırvatistan 1 0 0 1 0 3 -3 0

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu'nda ilk maçlar sona erdi.B Grubu'nun ilk maçında İspanya, Berlin'de Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti.Grupta günün ikinci karşılaşmasında ise son şampiyon İtalya, Arnavutluk'u geriye düştüğü mücadelede 2-1 yendi.B Grubu'nda ilk maçlar sonunda İspanya liderlik koltuğunda yer aldı.Grupta ikinci maçlarda Hırvatistan-Arnavutluk ve İspanya-İtalya karşılaşmaları oynanacak.İlk maçların ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle: