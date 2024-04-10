Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, bedava mı 2024 | Bayramın ilk günü bugün otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, otoyollar, köprüler bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşma çalışma durumu gündeme geldi. Ramazan Bayramı'nda Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar tarifesine ilişkin karar geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Bu yıl 10 Nisan'da başlayan ve 12 Nisan'da sona eren bayram tatili memurlar için 9 güne çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bayram boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz olurken gözler Ramazan Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs ve marmaray tarifesine çevrildi. Peki Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Ramazan Bayramı'nda otobüs, metrobüs, metro, Marmaray bedava mı, toplu taşıma ücretsiz mi?



BAYRAMDA OPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00'dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci - Kazlıçeşme, Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe - İst, Havalimanı Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.



İSTANBUL'DA VE ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ



EGO Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince otobüs, metro, Ankaray ve teleferiğin ücretsiz olacağını bildirdi.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.



EGO Genel Müdürlüğünce arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.



BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara'da otobüs, metro, Ankaray ve teleferik 10,11 ve 12 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek.



EGO Genel Müdürlüğü tarafından arife gününden itibaren, Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Cimşit Mezarlığı'nda 2 ve Ortaköy Mezarlığı'nda 1 olmak üzere toplam 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında bayram süresince ring hizmeti verilecek.



EGO otobüslerinin güncellenen hareket saatleri ile güzergahlarına, "EGO Cep'te" mobil uygulamasından ve "www.ego.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.



Yolcu yoğunluğu olması halinde vatandaşların mağdur olmaması için ilave otobüs ve tren servisleri konulacak.

Bayram tatilinde ve bayram sürecinde metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinde taşıma ücretsiz olacak mı konusunda açıklama geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama sonrası metro, metrobüs, tramvay ve İETT otobüslerinin çalışma durumu netleşti.

İBB, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların 9 günlük bayram tatilinde Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İBB, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların 9 günlük bayram tatilini güvenli ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için de çok sayıda ekip sahada olacak. Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 5 Nisan Cuma akşamı başlayacak olan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin rahat ve güvenli geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

Metro İstanbul'da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.

Bayram boyunca hatlarda günlük 2 bin 200'ü aşkın işletme, güvenlik ve temizlik çalışanları, olası arızalara müdahale etmek üzere ise günlük 176 teknik personel görev yapacak.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir."

İşte, Ramazan Bayramı tarihleri;

Arefe Günü: 9 Nisan 2024 Salı

Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Gün: 12 Nisan 2024 Cuma