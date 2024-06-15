Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 09:43 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 09:43

Arefe günü (yarın), bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?

Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Kurban Bayramı'na girmeden önce yaşanacak olan arefe günü ile ilgili sorular gündeme geliyor. Arefe günü AVM'ye gidip alışveriş yapmayı planlayanlar, arefe günü avm'ler açık mı sorusuna cevap arıyor. Aynı zamanda bayramda AVM'ler açık mı olacak merak ediliyor. Arefe günü alışveriş merkezleri (avm'ler) kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 15 Haziran 2024 Cumartesi AVM çalışma saatleri kaç? İşte arefe gününde ve bayram günlerinde avm hakkında bilinmesi gerekenler

Arefe günü (yarın), bayramda AVM'ler açık mı, kapalı mı?
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Kurban Bayramı, 16 Haziran itibarı ile başladı. Bayramda AVM'ye gidecek olanlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği gibi, bayramlarda AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösterebiliyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı oluyor kapalı mı oluyor? İşte Kurban Bayramı'nda AVM'lerin çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeler...

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü alışveriş merkezleri (AVM'ler) genellikle açık olacak ve standart çalışma saatlerinde hizmet verecekler. Çoğu AVM, 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacak, ancak bazıları yoğunluğa bağlı olarak kapanış saatini 23:00'e kadar uzatabilir.

Genel olarak, AVM'ler bayram süresince açık olacak ve alışveriş yapma imkanı sunacaktır.
 
BAYRAMDA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Alışveriş merkezleri, aksi bir karar alınmadığı takdirde bayram boyunca hizmet veriyor. Ancak, AVM'ler bayramın ilk günlerinde daha geç açılabiliyor.

BAYRAMDA AVM'LER KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bazı AVM'ler saat 12.00 ya da 13.00'te açılacak.

Bu nedenle AVM ziyaretlerinizden önce en doğru açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek ve mağduriyet yaşamamak için gideceğiniz mağazayı veya AVM'yi arayarak bilgi edinmeniz daha sağlıklı olacaktır.
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