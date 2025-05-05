Zaniolo için İtalya'da yorum: 'Fiorentina kariyerinin sonu!'

Fiorentina'nın devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, gündem olmaya devam ediyor.
Zaniolo, eski takımı Roma ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve maçın son alarında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
CEZASI AÇIKLANACAK
İtalyan futbolcunun söyledikleri ve hakem raporunun incelenmesinin ardından Zaniolo'nun cezasını salı günü açıklanması bekleniyor.
"FIORENTINA KARİYERİNİN SONU"
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Zaniolo'nun Roma maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, "Fiorentina'daki kariyerinin sonu gibi görünüyor." yorumunda bulundu.
SATIN ALMA OPSİYONU
Fiorentina ve Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcu için yaptığı kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. İtalyan basını, daha önce Fiorentina'nın bu opsiyonu kullanmayacağını duyurmuştu. Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda İtalyan futbolcunun Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.
Fiorentina'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 12 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Zaniolo, eski takımı Roma ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil oldu ve maçın son alarında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
CEZASI AÇIKLANACAK
İtalyan futbolcunun söyledikleri ve hakem raporunun incelenmesinin ardından Zaniolo'nun cezasını salı günü açıklanması bekleniyor.
"FIORENTINA KARİYERİNİN SONU"
İtalyan basınından Corriere dello Sport, Zaniolo'nun Roma maçında gördüğü kırmızı kartın ardından, "Fiorentina'daki kariyerinin sonu gibi görünüyor." yorumunda bulundu.
SATIN ALMA OPSİYONU
Fiorentina ve Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcu için yaptığı kiralık anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor. İtalyan basını, daha önce Fiorentina'nın bu opsiyonu kullanmayacağını duyurmuştu. Fiorentina'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması durumunda İtalyan futbolcunun Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.
Fiorentina'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 12 maçta süre bulan Zaniolo, takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.