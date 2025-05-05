Hıdırellez Kur'an'da Geçiyor Mu, İslam'da Var Mı?

Hızır kuranda geçiyor mu? sorusunun yanıtı, doğanın canlanmasını, bolluk ve bereketi temsil eden bu özel gün dolayısıyla vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar; Ortadoğu, Orta Asya ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bir bayram olan Hıdırellez ile ilgili araştırmaların9ı sürdürüyor. Peki Hızır kuranda geçiyor mu? Hıdırellez gecesi gül ağacına nasıl dilek bağlanır, nasıl dilek tutulur? İşte tüm bu merak edilen soruların yanıtı...



Hıdırellez ve Hızır-İlyas İnancı



Hıdırellez, halk arasında Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilen, kökenleri çok eskilere dayanan bir bahar bayramıdır. Hızır'ın karaların ve darda kalanların yardımına koştuğuna, İlyas'ın ise denizlerin ve yolcuların koruyucusu olduğuna inanılır. Bu iki önemli figürün buluşması, bolluk, bereket ve yeni başlangıçların simgesi olarak kutlanır. Ancak, bu inanışın doğrudan Kur'an-ı Kerim'de bir karşılığı bulunmamaktadır.



Kur'an-ı Kerim'de Hızır ve İlyas İsimleri Geçiyor Mu?



Kur'an-ı Kerim'de "Hızır" ismi açıkça geçmemektedir. Ancak, Kehf Suresi'nde (60-82. ayetler) Hz. Musa ile yolculuk eden ve kendisine Allah tarafından ilim öğretilmiş olan bir salih kişiden bahsedilmektedir. İslam alimlerinin büyük bir çoğunluğu, bu salih kişinin Hızır (as) olduğuna inanmaktadır. Bu kıssada Hızır'ın hikmetli davranışları ve Hz. Musa'ya öğrettikleri anlatılır. Ancak, bu olay Hıdırellez Bayramı ile doğrudan ilişkilendirilmemektedir.



"İlyas" ismi ise Kur'an-ı Kerim'de açıkça zikredilmektedir. Saffat Suresi'nde (123-132. ayetler) Hz. İlyas'ın peygamberliği ve kavmiyle olan mücadelesi anlatılır. Ayrıca, En'am Suresi'nde de (85. ayet) Hz. İlyas'ın salih kullardan olduğu belirtilir. Ancak, Kur'an'da Hz. İlyas'ın Hızır (as) ile buluştuğuna dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır.



Hıdırellez Kutlamalarının Dini Dayanağı Nedir?



Hıdırellez kutlamaları, özünde dini bir ritüelden ziyade, kültürel bir gelenek olarak kabul edilir. Bu bayram, Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'nun eski yaz bayramlarına kadar uzanan köklere sahiptir. Zamanla Hızır ve İlyas figürleri etrafında dini bir anlam kazanmış olsa da, kutlama şekilleri ve ritüelleri genellikle folklorik unsurlar taşır.



İslam alimleri, Hıdırellez kutlamalarının İslami açıdan değerlendirilmesinde farklı görüşler belirtmişlerdir. Birçok alim, Hıdırellez'in dini bir bayram olarak kabul edilmemesi ve İslami esaslara aykırı uygulamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak, iyi niyetlerle yapılan, örf ve adetlere dayalı, İslami değerlere ters düşmeyen kutlamaların bir sakıncası olmadığı da ifade edilmiştir.



Hıdırellez Ritüelleri ve İslam İnancı



Hıdırellez kutlamalarında yaygın olan bazı ritüeller (ateşten atlama, dilek taşına para koyma, gül ağacına dilek asma vb.) İslam inancında doğrudan bir dayanağa sahip değildir. Bu tür uygulamalar, daha çok halk inanışları ve gelenekleriyle ilişkilidir. İslam alimleri, bu tür batıl inançlardan ve hurafelerden uzak durulması gerektiğini öğütlemektedirler. Dileklerin yalnızca Allah'tan dilenmesi gerektiği ve bu tür nesnelerden medet ummanın doğru olmadığı vurgulanır.







Haber ile daha fazlasına ulaşın: