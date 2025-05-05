Mahmut Uslu: "Ali Koç'u göndermeliyiz"

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı ve, "Ali Koç'u gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." ifadelerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mahmut Uslu: 'Ali Koç'u göndermeliyiz'
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05 Mayıs 2025 23:46
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini ve yol haritasını açıklayacağını söyleyen Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, "Ali Koç'u gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile." sözlerini sarf etti.

Mahmut Uslu'nun sözleri şu şekilde:

"Cuma gününü bekleyin, yol haritamı açıklayacağım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Ali Koç'un gitme vakti çoktan geldi, geçiyor bile. Bu yönetimi hemen göndermemiz lazım. Çok konuşmaya, çok söz söylemeye gerek yok. Her şey açık ortada. Meşaleyi ben yaktım, bundan sonra da yakmaya devam edeceğim. Kimse endişelenmesin, kimse merak etmesin. Bu kulüp hiçbir zaman sahipsiz ve başkansız kalmaz."

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