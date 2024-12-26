Haber Tarihi: 26 Aralık 2024 17:09 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 17:09

Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte beklenen tarih

TRT'nin dijital platformu Tabii'de izleyicilerle buluşan Gassal dizisi, farklı konusu ve çarpıcı afişleriyle büyük bir etki doğurdu. İlk sezonu 21 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan dizi, izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan 10 bölümü hızla tüketen dizi takipçileri şimdi ise Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak merak ediyor.

Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte beklenen tarih
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Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler gündemde. Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon olacak mı gibi sorular sıklıkla sorulurken dizinin hayranları 2. sezon için tarih verilmesini bekliyor.

GASSAL DİZİSİ 2. SEZON NE ZAMAN?

Gassal dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. Fakat kulislerden alınan bilgilere göre Haziran 2025 tarihinde Tabii platformunda yayınlanacağı gündeme geldi. Yeni sezonda izleyicilerin, daha derinlemesine işlenmiş bir hikaye ve genişletilmiş bir karakter ağı ile karşılaşacağı tahmin ediliyor.

GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın başrolünü üstlendiği dizide, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi önemli isimler de yer alıyor.

Gassal dizisinin senaryosu Sümeyye Karaaslan'a aitken, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor.

Dizi, yalnızca hikayesiyle değil, aynı zamanda reklam afişleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganı birçok izleyicinin ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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