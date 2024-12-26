Gassal 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte beklenen tarih

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisinin yeni sezonuyla ilgili gelişmeler gündemde. Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon olacak mı gibi sorular sıklıkla sorulurken dizinin hayranları 2. sezon için tarih verilmesini bekliyor.

Gassal dizisinin 2. sezonuyla ilgili resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmadı. Fakat kulislerden alınan bilgilere göre Haziran 2025 tarihinde Tabii platformunda yayınlanacağı gündeme geldi. Yeni sezonda izleyicilerin, daha derinlemesine işlenmiş bir hikaye ve genişletilmiş bir karakter ağı ile karşılaşacağı tahmin ediliyor.

Başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın başrolünü üstlendiği dizide, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan gibi önemli isimler de yer alıyor.

Gassal dizisinin senaryosu Sümeyye Karaaslan'a aitken, yönetmen koltuğunda ise Selçuk Aydemir oturuyor.

Dizi, yalnızca hikayesiyle değil, aynı zamanda reklam afişleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle "Ölünce beni kim yıkayacak?" sloganı birçok izleyicinin ilgisini çekti ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.