Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunda futbolseverlerin heyecanla beklediği Trabzonspor Galatasaray maçının tarihi netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, ligin 35. haftasında oynanacak olan bu dev derbi 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.



Trabzonspor Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta Oynanacak?



Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Avrupa kupalarına katılma hedefindeki Trabzonspor arasındaki bu kritik karşılaşma, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Futbolseverler, bu önemli mücadeleyi akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecekler.



Trabzonspor Galatasaray Maçı Nerede Oynanacak?



Süper Lig'in 35. haftasındaki bu heyecan dolu derbiye Trabzon, ev sahipliği yapacak. Trabzonspor Galatasaray maçı, Trabzon'un ikonik stadyumu olan Papara Park'ta oynanacak

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