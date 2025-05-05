TUS 2025 1. Dönem Kontenjanları Açıklandı Mı, Ne Zaman Açıklanacak?

TUS tercih tarihleri ve kontenjanları ÖSYM duyuruları ile adaylar tarafından takip ediliyor. Söz konusu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM TUS 1. Dönem tercih kılavuzu ile TUS kontenjan ve taban puanlar için beklentiler arttı. Adaylar Adli Tıp, Göğüs hastalıkları, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi ve diğer birçok bölümün TUS taban puanları, kontenjanlarını ile özel şartları kılavuzdan öğrenerek tercihlerini gerçekleştirecekler. Ancak henüz 2025 TUS 1. Dönem kontenjanları belli olmadı. Peki, 2025 1. Dönem TUS tercihleri ne zaman? TUS kontenjanları 2025 açıklandı mı, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanır? İşte, ayrıntılar.



TUS 2025 1. Dönem Sınav Sonuçları Açıklandı: Şimdi Gözler Kontenjanlarda!



23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen TUS 2025 1. Dönem sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 18 Nisan 2025 tarihinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, uzmanlık eğitimi almak isteyen doktorların bir sonraki adımı, tercih yapacakları alanların kontenjanlarını öğrenmek olacak. TUS 2025 1. dönem kontenjanları, adayların tercih sürecinde en önemli rehberi oluşturacak.



TUS 2025 1. Dönem Kontenjanları Açıklandı Mı?



Şu an itibarıyla (5 Mayıs 2025) TUS 2025 1. Dönem kontenjanları ÖSYM tarafından resmi olarak açıklanmamıştır. Geçtiğimiz dönemlerdeki takvimler incelendiğinde, kontenjanların ve tercih kılavuzunun sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından belirli bir süre sonra yayınlandığı görülmektedir. Uzmanlık adayları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmelidirler.



Haber ile daha fazlasına ulaşın: