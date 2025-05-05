Bayern Münih'i yönetimini şok eden Sane gelişmesi

Bayern Münih, yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu Leroy Sane'nin menajer değiştirmesi ve kulübün geçmişte kötü anıları olduğu Pini Zahavi ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih'i yönetimini şok eden Sane gelişmesi
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05 Mayıs 2025 13:50
Bayern Münih'te Leroy Sane ile yeni sözleşme imzalanmak üzereyken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bild'de yer alan habere göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane, 3 yıllık yeni sözleşme konusunda kulübüyle el sıkışmıştı. Sane'nin menjeri Christian Schmid, yıllık 10 + 5 milyon euro maaş üzerinden Bayern Münih ile anlaşma sağlamıştı ve imzalar bekleniyordu.

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sane ile görüşmelerimiz iyi yönde devam ediyor, tek eksik imza" demişti.

ALABA VE LEWA'YI GÖTÜREN MENAJERLE ANLAŞTI

İmzalar beklenirken Sane, menajerini değiştirdi ve David Alaba'yı Bayern'den ayırıp Real Madrid'e götüren Pini Zahavi ile anlaştı.

Alaba'dan sonra Robert Lewandowski'nin de bedelsiz olarak Barcelona'ya gidişinde menajeri Pini Zahavi'nin büyük payı olduğuna inanılıyordu.

HÖENESS ZAHAVI'YE "PİRANA" DEDİ

Alaba'nın ayrılığı sonrası Bayern Münih onursal başkanı Uli Höeness, Pini Zahavi için "pirana" tabirini kullanmıştı.

PINI ZAHAVI DOĞRULADI

Konu hakkında açıklama yapan Pini Zahavi, "Bu doğru. Leroy Sane ajansımıza katıldı ve birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz. FC Bayern ve ilgili kişilerle çok iyi bir ilişkimiz var. Önümüzdeki görüşmeleri dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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