Hakan Bilal Kutlualp'ten imza kampanyası ve seçim çağrısı!

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Hakan Bilal Kutlualp, Ali Koç ve yönetimine seçim çağrısında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hakan Bilal Kutlualp'ten imza kampanyası ve seçim çağrısı!
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05 Mayıs 2025 14:36
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını daha önce açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, olağanüstü kongre çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Bilal Kutlualp "Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır." sözleriyle sarı-lacivertli camiaya seslendi.

Hakan Bilal Kutlualp ayrıca "Yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe'ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır." açıklamasını yaptı.

İşte Hakan Bilal Kultlualp'in yaptığı açıklamanın tamamı...

"Yüksek Divan Kurulu toplantısındaki çağrımı bir kez daha, bu kez daha yüksek sesle yineliyorum:

Fenerbahçemizde, yönetimin bugüne dek görülmemiş bir şekilde taraftarıyla bağının koptuğu bu dönemde; 30 milyona yaklaşan taraftarı temsil eden kongre üyelerimizin, bu kutsal emanete sahip çıkma sorumluluğu ve bilinciyle inisiyatif alması ve tepki göstermesi takdire şayandır.

Bu iradenin, Fenerbahçe'nin gerçek sahibi olan taraftar adına kongre üyeleri tarafından ortaya konması, özlenen günlere kavuşacağımızın en büyük göstergesidir.

Taraftarlarımızın ve kongre üyelerimizin hiçbir yönlendirme olmadan başlattığı bu dip dalga ve ardından gelen imza kampanyası, Fenerbahçemiz için hayati önem taşımaktadır. Gerekli imza sayısı, bu süreçte mutlaka toplanacaktır.

Buradan yönetime çağrım şudur:
Zaten ziyadesiyle yorulmuş olan taraftarımızı daha fazla yormamak adına, bu demokratik mekanizmayı mecbur kalmaksızın Fenerbahçe'ye yakışır şekilde işletmeli ve vakit kaybetmeden olağanüstü kongre kararı alarak o kapıları gerçekten açmalıdır.

Unutulmasın ki bu süreçte yönetim tarafından boşa geçirilen her dakika, telafisi giderek ağırlaşan zararlara neden olacaktır.

Perşembe günü katılacağım yayında, olağanüstü kongre için atmamız gereken adımları imza süreci dahil olmak üzere tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağımı bilmenizi isterim.

"Esas kapıları taraftarımız açacak.""

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