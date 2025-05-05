Rio Ave, sahasında 3 maç sonra galibiyet aldı!

Portekiz Premier Ligi'nin 32. haftasında Rio Ave, sahasında Estrela Amadora'yı konuk etti.



Estadio Dos Arcos'da oynanan mücadeleyi Rio Ave, 2-0 kazandı.



Karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 79. dakikada penaltı noktasından Clayton ile 90+7. dakikada Martim Neto kaydetti.



Karşılaşmada Beşiktaş'tan kiralık olarak Rio Ave'de forma giyen Demir Ege Tıknaz, 90 dakika süre aldı.



Bu sonuç ile birlikte sahasındaki son 3 maçı kazanamayan Rio Ave, bu seriyi sonlandırdı. Ligde puanını 36 yaparak 11. sıraya yükseldi. Estrela Amadora ise 29 puan ile 15. sırada bulunuyor.



Ligin gelecek haftasında Rio Ave, Nacional deplasmanında olacak. Estrela Amadora, AVS'yi konuk edecek.