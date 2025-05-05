Edin Dzeko'dan flaş paylaşım!

Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Edin Dzeko'dan flaş paylaşım!
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05 Mayıs 2025 18:15
Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Golcü futbolcu, sosyal medya hesabından, "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil." paylaşımında bulundu.

Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de bu sezon 50 maçta süre bulan 39 yaşındaki futbolcu, 20 gol attı ve 8 asist yaptı.

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