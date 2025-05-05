Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? Asgari ücret zammı

Asgari ücret ara zam (Temmuz ayı ikinci zam) durumu, 2025 Temmuz ayına doğru ilerlerken son durum bilgileri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ikinci zam gelecek mi? Yılın ilk yarısına gelinmesiyle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı en çok araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Bilindiği üzere 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmış ancak 2024 yılında ara zam yapılmamıştı. Ocak ayından itibaren geçerli olan asgari ücret zammı sonrası gözler bu yılda da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "Temmuz ayında ikinci kez Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Konuyla ilgili sorulan soruya yanıt veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir." açıklamasında bulundu. Peki, asgari ücrete ara zam gelecek mi? Son dakika gelişmelerini merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte sorgulanan detaylar...
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI 2025?
Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam açıklaması şu şekilde;
"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda.
Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."
2025 YENİ ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için Ocak ayı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacaklar. Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler ise Ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.
2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.
Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.
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