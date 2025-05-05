Asgari ücret 2025 ara zam olacak mı? Asgari ücret zammı

Bakan Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam açıklaması şu şekilde;

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorundayız. Enflasyonda düşüşün başladığını göreceğiz. Makro ekonomik veriler de bunu gösteriyor. Ancak olur ya bir aksilik olursa Temmuz ayında da tekrar asgari ücret artışı gündeme gelebilir. Ancak ticaretimizi, ihracatımızı arttırmak amacıyla asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. İhracatçıdan bu yüzden alkış aldık. İşveren de geleceğini görmek zorunda.

Gap Bölgesi'nde tarım ve sanayiyi artırmak için ciddi çalışmalarımız oldu. Vizyoner yaklaşımlarımız nedeniyle ülkemiz istihdamda rekor seviyeye ulaştı. İstihdamı artıramayan birçok ülke söz konusu. Bugün 2023 yılında istihdam ve iş gücüne artış 2024 yılında devam etti."

Zamlı asgari ücret 1 Ocak itibarıyla geçerli olacağı için Ocak ayı maaşını Şubat ayının ilk günlerinde alanlar ilk zamlı asgari ücreti Şubat ayında alacaklar. Ancak maaşını önden alanlar yani çalışacağı ayın maaşını ay başında alan asgari ücretliler ise Ocak ayı başında zamlı olarak maaşlarını alacaklar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.