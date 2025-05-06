İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Crystal Palace, sahasında Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park'taki mücadele 1-1 sona erdi.
Crystal Palace, 60. dakikada Eberechi Eze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Nottingham'a beraberliği getiren golü 64. dakikada Murillo attı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace 46, Nottingham Forest 61 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Leicester City ile karı karşıya gelecek.
Crystal Palace, 60. dakikada Eberechi Eze'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Nottingham'a beraberliği getiren golü 64. dakikada Murillo attı.
Bu sonucun ardından Crystal Palace 46, Nottingham Forest 61 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Crystal Palace, Tottenham deplasmanına gidecek. Nottingham Forest, sahasında Leicester City ile karı karşıya gelecek.