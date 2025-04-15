Haber Tarihi: 15 Nisan 2025 12:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2025 12:01

2025 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu, Ramazan Bayramı tatili sonrası gündeme geldi. Kurban Bayramı 2025 tarihi Haziran ayı dolaylarında tatil planı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. En çok sorgulananlar arasında ise "2025 Kurban Bayramı ne zaman?" sorusunun cevabı ise ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan hesaplamalarla 2025 Kurban Bayramı tarihi belli oldu. İşte Kurban Bayramı tarihiyle ilgili merak edilen soruların cevabı...

2025 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?
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Kurban Bayramı tarihi 2025 resmi tatiller takvimi ile belli oldu. 2025 Kurban Bayramı 2025 ne zaman? sorusu Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 2025 Dini Günler Takvimi aracılığıyla merak konusu oluyor. Kurban Bayramı, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki kutlandığı tarihten 10 - 11 gün daha erken kutlanmaya başlanıyor. Bayram Tarihi hesaplaması ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OALCAK MI?

Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.

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