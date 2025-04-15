2025 Kurban Bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tarihi 2025 resmi tatiller takvimi ile belli oldu. 2025 Kurban Bayramı 2025 ne zaman? sorusu Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 2025 Dini Günler Takvimi aracılığıyla merak konusu oluyor. Kurban Bayramı, Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl bir önceki kutlandığı tarihten 10 - 11 gün daha erken kutlanmaya başlanıyor. Bayram Tarihi hesaplaması ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? İşte 2025 Kurban Bayramı tarihi...

Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Cumartesi günü sona erecek.

5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.

Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.