Milli oyuncu Ozan Kabak ameliyat oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, hazırlık maçında sakatlanan Ozan Kabak ameliyat olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milli oyuncu Ozan Kabak ameliyat oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Haziran 2024 22:43
Son güncelleme 15 Haziran 2024 22:45
EURO 2024 öncesindeki İtalya ile oynanan hazırlık maçında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ozan Kabak için TFF'den bir açıklama geldi.

TFF, yıldız oyuncu Ozan Kabak'ın başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İtalya ile Türkiye arasında 4 Haziran'da oynanan özel maçın ilk yarısında sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık meydana gelen A Millî Takım oyuncumuz Ozan Kabak, Avusturya'da başarılı bir operasyon geçirdi. Ozan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda ve eskisinden de güçlü bir şekilde sahalara dönmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ozan Kabak, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıklanan kadrodan sakatlığı nedeniyle çıkarılmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery