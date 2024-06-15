İtalya kazandı, yediği gol turnuva tarihine geçti!

İtalya, EURO 2024 B Grubu ilk maçında Arnavutluk ile karşılaştı. Dortmund Stadı'nda oynanan maçı İtalya 2-1 kazandı.



Spalletti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Alessandro Bastoni, 16. dakikada ise Nicolo Barella kaydetti. Arnavutluk'un tek golü 23. saniyede Nedim Bajrami'den geldi.



TURNUVA TARİHİNE GEÇEN GOL



İtalya kalesini havalandıran Nedim Bajrami, turnuva tarihinde atılan en erken golü kaydederek tarihe geçti.



ÜLKESİ ADINA EN ÇOK GOL ATAN İSİM



Nicolo Barella, EURO 2024'te İtalya kadrosunda yer alan oyuncular arasında ülkesi adına en fazla gol atan isim oldu.



16 DAKİKADA 3 GOL: İLK KEZ YAŞANDI



İtalya - Arnavutluk karşılaşması, Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 16 dakikası üç gole sahne olan ilk maç oldu.



REY MANAJ VE MUÇİ



Sivassporlu Rey Manaj karşılaşmanın 77. dakikasında Broja'nın yerine oyuna dahil oldu.



Beşiktaşlı Ernest Muçi ise 87. dakikada Nedim Bajrami'nin yerine oyuna girdi ve kalan dakikalarda İtalya'ya karşı forma giydi.



B Grubu'nun bir diğer maçında İspanya, Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla İspanya, ilk haftayı lider tamamlarken, İtalya averajla 2. sırada kaldı.



Grubun bir sonraki maçında İtalya, İtalya ile karşılaşacak. Arnavutluk ise Hırvatistan ile oynayacak.



