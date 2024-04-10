Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 12:28

Dolmabahçe Sarayı Bayramda Açık mı, Ücretsiz mi? 2024

2024 yılı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, Dolmabahçe Sarayı'nın bayramda ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Milli Saraylar Başkanlığı'ndan gelen güzel haberle birlikte Dolmabahçe Sarayı'nın da dahil olduğu tüm saraylar ve müzeler bayramda ücretsiz olacak.

Dolmabahçe Sarayı Bayramda Açık mı, Ücretsiz mi? 2024
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Dolmabahçe Sarayı'nı Ziyaret Etmek İçin:

Ücretsiz Giriş: 2024 yılı Ramazan Bayramı'nda Dolmabahçe Sarayı'na giriş ücretsiz olacak.

Ziyaret Saatleri: 1. gün 13.00-19.00 saatleri arasında, 2. ve 3. günlerde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

HES Kodu: Ziyaretçiler için HES kodu veya herhangi bir belge gerekli değildir.

Rehberli Tur: Saray içerisinde rehberli tur hizmeti mevcuttur.

Fotoğraf Çekimi: Sarayda fotoğraf çekmek serbesttir.

Dolmabahçe Sarayı Hakkında:

1853-1856 yılları arasında inşa edilen Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemdeki en önemli saraylarından biridir.

Avrupa tarzında inşa edilen saray, 285 oda ve 44 salona sahiptir.

Birçok önemli tarihi olaya ev sahipliği yapmıştır.

Günümüzde müze olarak hizmet veren saray, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Bayramda Dolmabahçe Sarayı'nı Ziyaret Etmek İçin İpuçları:

Yoğunluktan kaçınmak için 2. veya 3. günü tercih edebilirsiniz.

Erken saatlerde gitmeniz daha sakin bir ortamda gezmenizi sağlayacaktır.

Rahat ayakkabılar giymeniz ve yanınızda su bulundurmanız tavsiye edilir.

Rehberli tur hizmeti alarak sarayın tarihi hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Fotoğraf çekmeyi unutmayın!
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