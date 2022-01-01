Luis de la Fuente: ''Tüm övgü oyuncularıma ait''

İspanya Milli Takım teknik direktörü Luis de la Fuente, EURO 2024 ilk maçında 3-0 kazanılan Hırvatistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.



de la Fuente oyunu yorumlayarak, "Memnunum ancak tüm övgü oyuncularıma ait. Harika bir oyun oynadılar ve zamanı muhteşem bir şekilde kontrol ettiler. Geliştirilecek noktalar hala var. Bu oyuncularla gurur duyuyorum, onlarla çalışmak bir zevk. İşinizi çok kolaylaştırıyorlar." dedi.



Fabian Ruiz ve Unai Simon'un performansını değerlendiren Fuente, ''Mükemmeldiler. Unai de diğer oyuncuların yaptığı gibi bir hata yaptı. Artık buna önem vermiyorum. Bazılarının başarısızlıklarının diğerlerinin başarılarıyla telafi edildiği bir denge oyunu oynamaya çalışıyoruz. Büyümeye devam etmek için çok şey öğrendik. Bu takım doyumsuz ve gelişmemiz için harika bir alanımız var.'' sözlerini sarf etti.



Yamal hakkında da konuşan tecrübeli hoca, ''Kim oynarsa oynasın yaklaşımım aynı. Biz her zaman çok yüksekleri zorlayan bir takımız. Bizde o gen ve daha yükseğe çıkma arzusu var. Biz buna inanıyoruz ve bu şekilde oynamak için gerekli şartlara sahibiz." ifadelerini kullandı.



