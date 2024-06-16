TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Kurban Bayramı mesajı
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16 Haziran 2024 00:35
Son güncelleme 16 Haziran 2024 00:36
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaştı.

Mehmet Büyükekşi bayramların toplumumuzu kaynaştırma görevine vurgu yaparak şu mesajı paylaştı:

"Birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın güçlendiği, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramımıza kavuşmanın bir kez daha sevincini yaşıyoruz.

Manevi değerlerimizin ve dayanışma geleneğimizin en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı'nın, toplumumuzda büyük bir birleştirici güce sahip olan futbolumuzda da sevgi, saygı, dostluk, barış ve kardeşliğin hakim olmasına vesile olması en büyük temennimdir.

Kurban Bayramı'nın 3. günü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında ilk maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyor, milletimize çifte bayram yaşatmalarını temenni ediyorum.

Bu duygularla, Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyor, büyük futbol ailemizin ve tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramımız mübarek olsun."

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