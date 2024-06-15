Haber Tarihi: 15 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 11:10

Kurban Bayramında Çanakkale köprüsü ücretsiz mi? 2024

2024 yılı Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte, Çanakkale Köprüsü'nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? Bayramın ilk günü Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi?

Kurban Bayramında Çanakkale köprüsü ücretsiz mi? 2024
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Kurban Bayramı tatili sürerken gündeme gelen konulardan biri de köprü ve otoyolların durumu oldu. Bayram süresince köprü ve otoyollardan geçiş yapacak olan vatandaşlar kullanacakları güzergahların ücretsiz olup olmadığını sorguluyor. Peki, Bayramda Çanakkale Köprüsü ücretsiz mi, bedava mı? 

BAYRAMDA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ? 

Hayır, Çanakkale Köprüsü 2024 Kurban Bayramı'nda ücretsiz olmayacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olmadığı için bayramlarda da ücretli geçişe açık olacak.

Çanakkale Köprüsü Ücretleri 2024

Otomobil: 207,00 TL

Minibüs: 310,50 TL

Midibüs: 414,00 TL

Otobüs: 517,50 TL

Kamyon: 621,00 TL

Motosiklet: 103,50 TL

Çanakkale Köprüsü'nden Alternatif Geçişler

Çanakkale Köprüsü'nden ücretsiz geçmek isteyen sürücüler, Gestaş İDO veya GESTAŞ feribotlarını kullanabilirler.

Feribot Seferleri ve Ücretleri

Çanakkale-Eceabat: 45 dakika, 70 TL

Lapseki-Gelibolu: 20 dakika, 65 TL

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bayramda 30-35.000.000 arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz. Karayolu, demir yolu, hava yolu ve diğer ulaştırma modlarında gidiş dönüş seyahatleriyle beraber bir vatandaşımızın bir gidiş bir dönüş, bir de üçüncü bir lokasyona gitmesini de düşündüğümüz zaman 100 milyon civarında bir yolculuk yapılacağını öngörüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatleriyle memleketimizde bir nevi kavimler göçü yaşanacak diyebilirim. Yani 85-86 milyon olan nüfusumuz var. 1 milyon civarında bir hareket olacağını öngörüyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Kara yollarında 68 bin 680 km yol ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Çünkü en yoğun seyahatin karayoluyla olacağını biliyoruz ve öngörüyoruz. 7/24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet Bölge Müdürlüğümüz, 122 adet bakım şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği, bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler.

Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik. Mümkünse tamamen onları bırakma noktasında bir arkadaşlarımızla tasarrufta bulunduk. Yine zorunlu olan kesimlerde bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirerek mümkün olduğu kadar tam şerit sayısıyla trafiğe hizmet edelim istiyoruz. Böylece uzun trafik kuyruklarının da oluşmasını engellemiş olacağız."
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