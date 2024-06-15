Atalanta'dan Nicolo Zaniolo için yeni teklif

Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo için Atalanta yeni bir teklif yapmaya daha hazırlanıyor.
KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK
Rudy Galetti'nin haberine göre Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.
KİRALIK TEKLİFİ YAPILACAK
Rudy Galetti'nin haberine göre Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi.
39 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.
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