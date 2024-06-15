Galatasaray'da Okan Buruk'tan transfer isteği!

Tatile çıkmadan hemen önce yönetime son bir transfer raporu sunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, zaman zaman yöneticilerle gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunuyor. Başarılı çalıştırıcının listesi doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, takviyeleri Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefliyor.
Okan hocanın düşüncesi ise transferler gecikse bile, listedeki en iyi isimlerin alınması yönünde. Özellikle geçen yaz yapılan sürpriz tercihlerin hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde Galatasaray'a yarardan çok zarar verdiğini belirten Buruk, az ama nokta atışı takviyeler yapılmasını istiyor.
İLK ETAPTA 4 TRANSFER
Sarı-Kırmızılı kulüp ilk etapta kadrosunu bir sağ bek ve bir de orta saha oyuncusuyla güçlendirecek. Özellikle bu iki pozisyona yapılacak transferler için ciddi bir bütçe ayrılmış durumda. Daha sonra bir yedek forvet ve bir sol bek transferi de yapılacak. Ayrılması muhtemel oyuncuların durumuna göre kanatlara ve savunmanın göbeğine takviye yapılması da gündemde. Aynı şekilde 10 numara transferi de bütçenin durumuna göre Galatasaray'ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.
Okan hocanın düşüncesi ise transferler gecikse bile, listedeki en iyi isimlerin alınması yönünde. Özellikle geçen yaz yapılan sürpriz tercihlerin hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde Galatasaray'a yarardan çok zarar verdiğini belirten Buruk, az ama nokta atışı takviyeler yapılmasını istiyor.
İLK ETAPTA 4 TRANSFER
Sarı-Kırmızılı kulüp ilk etapta kadrosunu bir sağ bek ve bir de orta saha oyuncusuyla güçlendirecek. Özellikle bu iki pozisyona yapılacak transferler için ciddi bir bütçe ayrılmış durumda. Daha sonra bir yedek forvet ve bir sol bek transferi de yapılacak. Ayrılması muhtemel oyuncuların durumuna göre kanatlara ve savunmanın göbeğine takviye yapılması da gündemde. Aynı şekilde 10 numara transferi de bütçenin durumuna göre Galatasaray'ın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.