Trabzonspor Basketbol A Takımı, bölgesel ligde şampiyon oldu

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Trabzonspor, Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazandı ve şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Basketbol A Takımı, bölgesel ligde şampiyon oldu
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15 Haziran 2024 19:49
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde Trabzonspor şampiyon oldu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor, Bursa'daki TOFAŞ Spor Salonu'nda Tusaşspor ile oynanan final grubu beşinci maçını 74-68 kazandı.

Trabzonspor Basketbol A Takımı, final grubunda çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Trabzonspor Başantrenörü Osman Ekici, "Yazmış olduğumuz hikayenin sonunu şampiyonlukla taçlandırdığımız için mutluyuz. Final grubunda güçlü takımlarla mücadele ettik fakat Trabzonspor olarak adımıza yakışır 5 galibiyet ile sezonu şampiyon tamamlamak bizim için büyük gurur. Bizi destekleriyle yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarına da sonsuz teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takım, gelecek sezon Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde mücadele edecek.

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