İlke Özyüksel Mihrioğlu, 6. oldu

Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası finalinde mücadele eden milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, 6. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İlke Özyüksel Mihrioğlu, 6. oldu
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15 Haziran 2024 14:45
Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu, final yarışında 6. oldu.

Çin'in Çengdu kentinde düzenlenen şampiyonanın kadınlar finalinde 18 sporcu, yüzme, eskrim, binicilik, koşu-atış branşlarında yarıştı.

Milli sporcu İlke, 1396 puanla yarışı 6. sırada tamamladı.

Altın madalyayı Güney Kore'den Seungmin Seong 1434 puanla aldı. Gümüş madalyayı Macaristan'dan Blanka Guzi 1433 puanla, bronz madalyayı ise aynı ülkeden Rita Erdos 1418 puanla elde etti.

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