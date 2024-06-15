Genç Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon Trabzon BB

Giresun'da oynanan 2023-2024 sezonu Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nın final maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyon oldu.



Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki sıralama maçında, Spor Toto'yu 30-25 yenen İstanbul Teknik Üniversiteliler turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.



Final maçında ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyonluğa ulaştı.



Final maçı sonrası düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse verdi.





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