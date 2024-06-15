Genç Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda şampiyon Trabzon BB

Giresun'da oynanan 2023-2024 sezonu Genç Erkekler Türkiye Hentbol Şampiyonası'nın final maçında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki sıralama maçında, Spor Toto'yu 30-25 yenen İstanbul Teknik Üniversiteliler turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Final maçında ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Final maçı sonrası düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse verdi.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki sıralama maçında, Spor Toto'yu 30-25 yenen İstanbul Teknik Üniversiteliler turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Final maçında ise Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Safi Çimento'yu 36-35 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Final maçı sonrası düzenlenen törende Trabzon Büyükşehir Belediyespor'a kupa ve madalyalarını THF Başkanı Uğur Kılıç ve Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse verdi.
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