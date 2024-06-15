Luka Jovic'in geleceği belli oluyor

Milan'da bu sezon bekleneni veremeyen 26 yaşındaki Sırp golcü Luka Jovic'in adı bir süredir Zenit ile anılıyordu.



Relevo'da yer alan habere göre; Jovic'in gelecek sezon hangi takımda olacağı belli oldu.



Habere göre; Jovic'in bir süredir görüştüğü Zenit ile bazı konularda anlaşamadığı ve görüşmelerin durduğu belirtildi.



MILAN İLE ANLAŞTI



Sırp golcünün kulübü Milan ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı ve kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Milan ile 30 maça çıkan Jovic, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.





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