Luka Jovic'in geleceği belli oluyor

Adı Zenit ile anılan golcü futbolcu Sırp golcü Luka Jovic, Milan ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Luka Jovic'in geleceği belli oluyor
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15 Haziran 2024 17:21
Milan'da bu sezon bekleneni veremeyen 26 yaşındaki Sırp golcü Luka Jovic'in adı bir süredir Zenit ile anılıyordu.

Relevo'da yer alan habere göre; Jovic'in gelecek sezon hangi takımda olacağı belli oldu.

Habere göre; Jovic'in bir süredir görüştüğü Zenit ile bazı konularda anlaşamadığı ve görüşmelerin durduğu belirtildi.

MILAN İLE ANLAŞTI

Sırp golcünün kulübü Milan ile sözleşme uzatma konusunda anlaştığı ve kısa süre içerisinde yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Milan ile 30 maça çıkan Jovic, 9 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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