Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü yarışı tamamlayamadı

Dünya Supersport Şampiyonası'nın İtalya'daki 4. ayağının ilk yarışında piste çıkan Türk motosikletçiler Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü, mücadeleyi tamamlayamadı.
Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.
Aruba Ducati takımından Adrian Huertas, bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can 2'nci, MV Agusta takımında mücadele eden Bahattin ise 5'inci turda yarış dışı kaldı.
Emilia-Romagna etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te yapılacak.
Rimini kentindeki 4,2 kilometrelik Uluslararası Misano Marco Simoncelli Pisti'nde düzenlenen yarışların ilki sona erdi.
Aruba Ducati takımından Adrian Huertas, bitiş çizgisini ilk sırada geçti.
Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can 2'nci, MV Agusta takımında mücadele eden Bahattin ise 5'inci turda yarış dışı kaldı.
Emilia-Romagna etabının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15'te yapılacak.
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