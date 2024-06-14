Milli maç ne zaman? Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman?

A Milli Takım'da EURO 2024 kadrosu belli oldu. Ay-yıldızlı temsilcimiz şampiyona öncesinde son hazırlık maçını Polonya ile oynayacak. EURO 2024'te 24 takım mücadele ederken grubunu ilk iki sırada tamamlayanlar son 16 turuna kalmaya hak kazanacak. F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan, Çekya gibi takımlar bulunurken maç programı belli oldu. Grup aşaması 26 Haziran'da tamamlanırken son 16 turu 29 Haziran'da başlayacak. A Milli Takım'ın maç heyecanına ortak olmak isteyenler ise maç tarihlerini mercek altına aldı. Peki Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya ilişkin bilgiler…

Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ilk maçına Gürcistan karşısında çıkacak. Dortmund'da oynanacak karşılaşma 18 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye ikinci karşılaşmasına grubun favorisi olan Portekiz karşısında çıkarken grubun son karşılaşmasında ise Çekya ile kozlarını paylaşacak.

EURO 2024 karşılaşmaları TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ikinci mücadelesine grubun favorisi Portekiz karşısında çıkacak. Türkiye - Portekiz mücadelesi 22 Haziran saat 19:00'da oynanacak.

Grup aşamasında son maçında ise Türkiye Çekya ile 26 Haziran saat 22.00'da karşı karşıya gelecek.

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere

D Grubu: Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa

E Grubu: Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna

F Grubu: TÜRKİYE, Gürcistan, Portekiz, Çekya

EURO 2024'te 4'erli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek. 6 grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak.

Son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

Grup maçlarının 26 Haziran'da biteceği turnuvada, son 16 turu aşaması 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5 Temmuz'da çeyrek final ve 9 Temmuz'da da yarı final maçları başlayacak. EURO 2024'ün şampiyonu 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçıyla belli olacak.