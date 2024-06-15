Atletico Madrid'den 35 milyon euroluk teklife ret!

Atletico Madrid, genç oyuncusu için gelen dev teklife olumsuz yanıt verdi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Atletico, West Ham'ın Samu Omorodion için yaptığı 35 milyon euroluk teklifi geri çevirdi.



İspanyol devinin, Roma dahil İtalyan ekiplerinin radarında olan 20 yaşındaki forvet için daha yüksek teklifler beklediği belirtildi.



Geçtiğimiz sezonu Deportivo'da kiralık geçiren genç yıldız adayı 36 maçta forma giydi ve 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.





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