Bayramda ücretsiz otoyollar, köprüler 2024: Avrasya Tüneli, Osmangazi, Çanakkale köprüsü, Niğde otoyolu ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 9 gün sürecek olan Ramazan Bayramı tatili öncesi, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan önemli bir duyuru geldi. İslam dünyasının heyecanla beklediği Ramazan Bayramı'nın 10 Nisan 2024'te başlayacağı belirtildi. Bayram öncesinde sürücülerin merakla beklediği soru olan "Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz olacak?" sorusuna Bakan Uraloğlu cevap verdi. Yaptığı açıklamada, 9 gün boyunca ücretsiz olacak köprü ve otoyolları duyuran Uraloğlu, sürücülerin tercih edebileceği güzergahları da belirtti. Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara gibi yolların ücretsiz olacağı ifade edildi. Arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda hangi köprü ve otoyolların bedava olacağına dair detaylı bilgiler de paylaşıldı.



BAYRAMDA KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla cumartesi sabah itibarı ile bayram tatili sonuna kadar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." dedi.



RAMAZAN BAYRAMI'NDA HANGİ YOLLAR ÜCRETSİZ?



Ramazan Bayramı tatilinde Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağı belirtildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre; Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 15 Nisan Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.



BAYRAMDA KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETSİZ Mİ?



Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprü ve otoyollar 2024 yılı Ramazan Bayramı'nda 9 gün boyunca ücretsiz olacak. Bu kapsamda KMO da ücretsiz geçişe açılacak.



Kuzey Marmara Otoyolu Ücretleri 2024



Otomobil: 29,50 TL



Minibüs: 44,25 TL



Midibüs: 59,00 TL



Otobüs: 73,75 TL



Kamyon: 88,50 TL



Motosiklet: 18,25 TL



KMO'dan Alternatif Geçişler



KMO'ndan ücretsiz geçmek isteyen sürücüler, D100 karayolunu kullanabilirler.



BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?



Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.



Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;



"Bayramda 30-35.000.000 arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz. Karayolu, demir yolu, hava yolu ve diğer ulaştırma modlarında gidiş dönüş seyahatleriyle beraber bir vatandaşımızın bir gidiş bir dönüş, bir de üçüncü bir lokasyona gitmesini de düşündüğümüz zaman 100 milyon civarında bir yolculuk yapılacağını öngörüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatleriyle memleketimizde bir nevi kavimler göçü yaşanacak diyebilirim. Yani 85-86 milyon olan nüfusumuz var. 1 milyon civarında bir hareket olacağını öngörüyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Kara yollarında 68 bin 680 km yol ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Çünkü en yoğun seyahatin karayoluyla olacağını biliyoruz ve öngörüyoruz. 7/24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet Bölge Müdürlüğümüz, 122 adet bakım şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği, bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler.



Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik. Mümkünse tamamen onları bırakma noktasında bir arkadaşlarımızla tasarrufta bulunduk. Yine zorunlu olan kesimlerde bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirerek mümkün olduğu kadar tam şerit sayısıyla trafiğe hizmet edelim istiyoruz. Böylece uzun trafik kuyruklarının da oluşmasını engellemiş olacağız."



BAZI YOLLAR ÜCRETLİ OLACAK



Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.



BAYRAMDA METRO VE MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?



Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise "Korsan taşımacılık yapan sefer izni olmadan faaliyet gösteren izinli olmayan yerlerde yolcu indiren veya bindiren ve fahiş fiyatlarla otobüs bileti kesen firmalara idari para cezalarını takip ederek uygulayacağız. Demiryollarına baktığımızda memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara, İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız için İstanbul'da Marmaray-Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metroları, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de de İZBAN ücretsiz hizmet vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

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