Menemen FK'nın gözü Play-Off'ta

Play-Off'un ilk turunda saha avantajını eline geçiren hem de rakibini Play-Off'tan eden Menemen Futbol Kulübü finallere bileniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Menemen FK'nın gözü Play-Off'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mayıs 2025 14:34
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta Beyoğlu Yeniçarşıspor'la evinde giriştiği gol düellosunu 3-2 kazanarak hem Play-Off'un ilk turunda saha avantajını eline geçiren hem de rakibini Play-Off'tan eden Menemen Futbol Kulübü finallere bileniyor.

Grupta Play-Off etabının ilk turunda Vanspor'la eşleşen Sarı-lacivertli ekip rakibini 8 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de evi Menemen İlçe Stadı'nda konuk edecek. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanacak eşleşmede kazanan taraf yoluna devam ederek sonraki turda 68 Aksarayspor-Karacabey Belediyespor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk turda normal sürede eşitlik bozulmazsa kazananı 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve uzatmalarda yine beraberlik halinde ise seri penaltılar belirleyecek. Menemen FK grupta normal sürede Vanspor'la iç sahadaki ilk maçta 1-1, deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.

Grupta Elazığspor ise son haftaya şampiyonluk hayaliyle başlamasına rağmen evinde Karacabey Belediyespor'a 1-0 mağlup olup ikinciliği de kaptıran Aksarayspor'u geçerek grup finaline kaldı. Play-Off'ta eleme turları sonunda gruptan çıkacak takım Beyaz Grup'tan gelecek ekiple 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.