Arda Turan için flaş transfer iddiası!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk yetkilileri ile Londra'da bir araya geldiği ve anlaşmaya yakın oldukları iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan için flaş transfer iddiası!
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04 Mayıs 2025 10:36
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, başarılı bir sezon geçirmesinin ardından yurt dışına adım atmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Shaktar Donetsk yetkilileri, Londra'da Arda Turan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

EYÜPSPOR'DA NE YAPTI?

Eyüpspor ile toplam 80 maça çıkan genç hoca; 44 galibiyet, 22 yenilgi ve 14 beraberlik alarak maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı.

 

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