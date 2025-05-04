Osayi-Samuel'e Premier Lig kancası!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel için yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Osayi'nin gelecek sezon Premier Lig'de forma giyeceğini aktardı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Osayi-Samuel'e Premier Lig kancası!
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04 Mayıs 2025 12:00
Son güncelleme 04 Mayıs 2025 12:01
Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile bir süredir görüşmeler yürütse de anlaşma henüz sağlanamadı.

Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre Crystal Palace, Osayi-Samuel ile görüşmelerde mesafe katetti. Habere göre Crystal Palace, Osayi-Samuel'e Fenerbahçe'den kazandığı yıllık maaşın yüzde 50 fazlasını önerdi ve oyuncuya 4 senelik sözleşme teklif etti.

GLASNER ÇABA SARF EDİYOR

Haberde Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner'in, Osayi-Samuel'i İngiltere'ye geri getirmek için yoğun çaba sarf ettiğinden bahsedildi.

Crystal Palace'ın Osayi-Samuel'i transfer edeceğine emin olduğu ve görüşmelerin iyi ilerlediği haber detayında yer aldı.

Fenerbahçe, Nijeryalı sağ beki 2020-21 sezonunun ara transfer döneminde QPR'dan 508 bin euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon 34 maça çıkıp 2159 dakika sahada kalan Osayi-Samuel gol sevinci yaşayamadı, 2 asist yaptı.



 
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