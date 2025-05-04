Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 golle karşılık verdi.
- Trabzonspor, İstanbul'daki 15 maçın 6'sını kazandı
Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı karşılaşmalarda bariz bir üstünlük kuramadı.
Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 15 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 5 maç eşitlikle sonuçlanırken 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.
Trabzonspor dış sahada 27 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.
- Son 5 lig maçında Kasımpaşa üstün
İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstünlük sağladı.
Son 3 sezonda oynanan 5 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken 2 maç eşitlikle 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.
Bu sezon ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda
İki takım arasında ligde yapılan 31 maçın 14'ünden Trabzonspor, 8'inden Kasımpaşa galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, son 3 sezonda oynanan 5 karşılaşmanın sadece 1'inde Trabzonspor'a mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.
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