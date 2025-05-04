Trabzonspor ile Kasımpaşa 32. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa, 5 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da yapacakları müsabakayla 32. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, taraflar 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.



Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 golle karşılık verdi.



- Trabzonspor, İstanbul'daki 15 maçın 6'sını kazandı



Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa karşısında oynadığı karşılaşmalarda bariz bir üstünlük kuramadı.



Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanındaki 15 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. 5 maç eşitlikle sonuçlanırken 4 karşılaşmayı da ev sahibi takım kazandı.



Trabzonspor dış sahada 27 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.



- Son 5 lig maçında Kasımpaşa üstün



İki takım arasında son dönemlerde yapılan maçlarda ise Kasımpaşa üstünlük sağladı.



Son 3 sezonda oynanan 5 maçın 2'sini Kasımpaşa kazanırken 2 maç eşitlikle 1 maç da bordo-mavili takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.



Kasımpaşa, 2022-2023 sezonunda deplasmanda golsüz berabere kaldığı rakibini sahasında 2-0 mağlup etti. 2023-2024 sezonunda Trabzon'daki maçı İstanbul temsilcisi 3-2 kazanırken İstanbul'da ise Trabzonspor sahadan 5-1 gibi farklı sonuçla ayrıldı.



Bu sezon ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karşılaşma ise 2-2 eşitlikle tamamlandı.



