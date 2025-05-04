Kasımpaşa, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, 5 Mayıs Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kasımpaşa, Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak
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04 Mayıs 2025 14:29

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 5 Mayıs Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan İstanbul ekibi, 42 puanla 11. sırada bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

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