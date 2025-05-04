Haber Tarihi: 04 Mayıs 2025 13:05 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 13:05

Sırrı Süreyya Önder neden öldü? Sırrı Süreyya Önder kimdir, evli mi, nereli?

Türk siyasetinde uzun süre çeşitli görevler üstlenmiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan DEM Parti İstanbul milletvekili, 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Siyasi kariyerinin yanı sıra birçok sinema filminde de rol olan Sırrı Süreyya Önder, özellikle mecliste yaptığı konuşmalarla sık sık sosyal medyada gündem oluyordu. Peki Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden öldü? İşte, Sırrı Süreyya Önder'İn hayatı ve kariyeri…

Sırrı Süreyya Önder neden öldü? Sırrı Süreyya Önder kimdir, evli mi, nereli?
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DEM Parti İstanbul Milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder'in hayatı hakkında bilgiler sorgulanıyor. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırılan ve 18 gündür yaşam savaşı veren siyasetçi Sırrı Süreyya Önder 63 yaşında hayatını kaybetti. Peki, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder kimdir, neden öldü?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 1962 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adıyaman'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanan Önder, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle eğitimine ara verdi.

Ankara'da düzenlenen darbe karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Önder, 7 yıl cezaevinde yattı.

Sinema yönetmenliği, senaristlik ve oyunculuğun yanı sıra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Önder, senaryosunu yazdığı ve Muharrem Gülmez'le birlikte yönettiği "Beynelmilel" filmiyle 2007 Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film Ödülü'nü kazandı.

24. dönem İstanbul, 25 ve 26. dönem Ankara Milletvekili seçilen Önder, 2013-2015 yıllarında "çözüm süreci" kapsamında İmralı görüşmelerine katılan HDP heyetinde yer aldı.

Terör örgütü propagandası nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası alan Önder, 2019'da tahliye edildi. 2023 genel seçimlerinde DEM Parti'den 28. dönem İstanbul milletvekili seçilen Önder, 24. dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

İmralı görüşmelerinde DEM Parti adına oluşturulan heyette yer alan Önder, TBMM Başkanvekili olarak görev yapıyordu. Önder, bir çocuk babasıdır.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER NEDEN ÖLDÜ?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
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