Harry Kane'in laneti devam ediyor!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig ile deplasmanda 90+5'te yediği golle 3-3 berabere kaldı. Harry Kane, şampiyonluğu kutlamak için saha kenarına geldi, Bayern Münih gol yedi ve maç 3-3 bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Harry Kane'in laneti devam ediyor!
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03 Mayıs 2025 18:47
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 19:01
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig deplasmanında son anda beraberliğe yakalandı.

Leipzig karşısında 2-0 geriye düşen Bayern Münih, 3-2 öne geçti ve son anlara 3-2 önde girdi.

HARRY KANE LANETİ!

Bayern Münih'te cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen ve karşılaşmayı tribünden takip eden Harry Kane, 3-2'den sonra mücadelenin son anlarında kariyerindeki ilk şampiyonluğu ve kutlamalar için saha kenarına indi.

Bayern Münih, 90+5'te Yussuf Poulsen'in attığı golle 3-3'e yakalandı ve maç 3-3 sona erdi.

ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI

Bayern Münih, bu sonucun ardından Bayer Leverkusen maçını beklemeye başladı. Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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