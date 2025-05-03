Harry Kane'in laneti devam ediyor!

Harry Kane, şampiyonluğu kutlamak için saha kenarına geldi, Bayern Münih gol yedi ve maç 3-3 bitti. pic.twitter.com/z25MuNppuc



— Sporxtv (@sporxtv) May 3, 2025

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, Leipzig deplasmanında son anda beraberliğe yakalandı.Leipzig karşısında 2-0 geriye düşen Bayern Münih, 3-2 öne geçti ve son anlara 3-2 önde girdi.Bayern Münih'te cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyen ve karşılaşmayı tribünden takip eden Harry Kane, 3-2'den sonra mücadelenin son anlarında kariyerindeki ilk şampiyonluğu ve kutlamalar için saha kenarına indi.Bayern Münih, 90+5'te Yussuf Poulsen'in attığı golle 3-3'e yakalandı ve maç 3-3 sona erdi.Bayern Münih, bu sonucun ardından Bayer Leverkusen maçını beklemeye başladı. Ligde 76 puanda bulunan Bayern Münih, 67 puanlı Bayer Leverkusen'in pazar günü Freiburg karşısında puan kaybetmesi veya gelecek hafta oynayacağı Borussia Mönchengladbach maçında puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.