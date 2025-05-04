Haber Tarihi: 04 Mayıs 2025 12:29 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 12:29

TOEFL Sınavı Ne Zaman 2025? TOEFL Başvuru Takvimi

Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin ve İngilizce yeterliliğini uluslararası düzeyde kanıtlamak isteyen profesyonellerin merakla beklediği TOEFL sınavı ne zaman 2025 yılında yapılacak? 2025 TOEFL sınav tarihleri açıklandı mı?

TOEFL Sınavı Ne Zaman 2025? TOEFL Başvuru Takvimi
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Pek çok öğrenci ve profesyonel, 2025 TOEFL sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanan TOEFL sınavı, dünya genelinde binlerce kurum tarafından kabul edilen prestijli bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. peki, TOEFL sınavı ne zaman 2025 yılında yapılacak? 

TOEFL Sınavı Ne Zaman 2025?

2025 yılı TOEFL sınav tarihleri henüz tüm detaylarıyla açıklanmamış olsa da, geçmiş yılların takvimleri bize bir öngörü sunabilir. Genellikle TOEFL sınavları, yıl boyunca düzenli aralıklarla ve farklı şehirlerdeki yetkili TOEFL sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir


İstanbul Toefl Sınav Tarihleri 2025
12.04.2025
23.04.2025
26.04.2025

İzmit/Kocaeli Toefl Sınav Tarihleri 2025
12.04.2025
23.04.2025
26.04.2025

Bursa Toefl Sınav Tarihleri 2025
12.04.2025
23.04.2025
26.04.2025

İzmir Toefl Sınav Tarihleri 2025

12.04.2025
26.04.2025

Ankara Toefl Sınav Tarihleri 2025

23.04.2025
26.04.2025

Antalya Toefl Sınav Tarihleri 2025

12.04.2025
26.04.2025

Online Toefl Sınav Tarihleri 2025

12.04.2025
14.04.2025
15.04.2025
16.04.2025
19.04.2025
20.04.2025
21.04.2025
22.04.2025
23.04.2025
26.04.2025
27.04.2025
28.04.2025
29.04.2025
30.04.2025




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