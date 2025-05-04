TOEFL Sınavı Ne Zaman 2025? TOEFL Başvuru Takvimi

Pek çok öğrenci ve profesyonel, 2025 TOEFL sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanan TOEFL sınavı, dünya genelinde binlerce kurum tarafından kabul edilen prestijli bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. peki, TOEFL sınavı ne zaman 2025 yılında yapılacak?



TOEFL Sınavı Ne Zaman 2025?



2025 yılı TOEFL sınav tarihleri henüz tüm detaylarıyla açıklanmamış olsa da, geçmiş yılların takvimleri bize bir öngörü sunabilir. Genellikle TOEFL sınavları, yıl boyunca düzenli aralıklarla ve farklı şehirlerdeki yetkili TOEFL sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir





İstanbul Toefl Sınav Tarihleri 2025

12.04.2025

23.04.2025

26.04.2025



İzmit/Kocaeli Toefl Sınav Tarihleri 2025

12.04.2025

23.04.2025

26.04.2025



Bursa Toefl Sınav Tarihleri 2025

12.04.2025

23.04.2025

26.04.2025



İzmir Toefl Sınav Tarihleri 2025



12.04.2025

26.04.2025



Ankara Toefl Sınav Tarihleri 2025



23.04.2025

26.04.2025



Antalya Toefl Sınav Tarihleri 2025



12.04.2025

26.04.2025



Online Toefl Sınav Tarihleri 2025



12.04.2025

14.04.2025

15.04.2025

16.04.2025

19.04.2025

20.04.2025

21.04.2025

22.04.2025

23.04.2025

26.04.2025

27.04.2025

28.04.2025

29.04.2025

30.04.2025











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