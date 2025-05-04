Sırrı Süreyya Önder'in Eşi Var mı, Evli mi?

Sırrı Süreyya Önder'in eşi hakkında yapılan araştırmalar, geçmişte bir evlilik yaptığını ortaya koyuyor. Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiş ve bu evlilikten Ceren adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak, Sırrı Süreyya Önder'in evliliği uzun sürmemiş ve çift bir süre sonra boşanmıştır. Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır.

Peki, Sırrı Süreyya Önder şu an evli mi? Bu soru, Sırrı Süreyya Önder'in özel hayatını merak edenlerin en çok sorduğu sorulardan biri. Sırrı Süreyya Önder evli değil.