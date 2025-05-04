Haber Tarihi: 04 Mayıs 2025 13:39 - Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 13:39

Sırrı Süreyya Önder'in Eşi Var mı, Evli mi?

Türkiye'nin tanınmış siyasetçilerinden, yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder'in eşi var mı, Sırrı Süreyya Önder evli mi soruları son günlerde sıkça merak ediliyor. Sırrı Süreyya Önder'in özel hayatı, özellikle de Sırrı Süreyya Önder'in evlilik durumu kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in eşi var mı, evli mi?

Sırrı Süreyya Önder'in Eşi Var mı, Evli mi?
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Sırrı Süreyya Önder'in eşi, vefatı sonrası öne çıkan konulardan oldu. Halide Tülay Demirsöz, Sırrı Süreyya Önder ile evliliği ve bu evlilikten olan kızı ile tanınan bir isimdir. 1991 yılında evlenen çiftin evliliği kısa sürmüş olsa da, Halide Tülay Demirsöz'ün adı Sırrı Süreyya Önder ile anılmaktadır. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi kimdir? İşte, Halide Tülay Demirsöz hakkında detaylar.

Sırrı Süreyya Önder'in Eşi Var mı?

Sırrı Süreyya Önder'in eşi hakkında yapılan araştırmalar, geçmişte bir evlilik yaptığını ortaya koyuyor. Sırrı Süreyya Önder, 1991 yılında Halide Tülay Demirsöz ile evlenmiş ve bu evlilikten Ceren adında bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ancak, Sırrı Süreyya Önder'in evliliği uzun sürmemiş ve çift bir süre sonra boşanmıştır. Sırrı Süreyya Önder'in eski eşi Halide Tülay Demirsöz hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler oldukça sınırlıdır.

Sırrı Süreyya Önder Şu An Evli mi?

Peki, Sırrı Süreyya Önder şu an evli mi? Bu soru, Sırrı Süreyya Önder'in özel hayatını merak edenlerin en çok sorduğu sorulardan biri. Sırrı Süreyya Önder evli değil.
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