Fenerbahçe'den derbi öncesi maaş dopingi!

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde takımın motivasyonunu artırmak adına önemli bir adım atıldı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcuların nisan ayı maaşları da dahil olmak üzere tüm alacaklarını cuma günü itibarıyla eksiksiz olarak hesaplarına yatırdı.
Maddi yükümlülüklerini zamanında yerine getiren yönetim, bu süreçte takımla da yakından ilgilendi. Tüm hafta boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni sık sık ziyaret eden yöneticiler, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak moral aşıladı.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyet ve futbolcuların nisan ayı maaşları da dahil olmak üzere tüm alacaklarını cuma günü itibarıyla eksiksiz olarak hesaplarına yatırdı.
Maddi yükümlülüklerini zamanında yerine getiren yönetim, bu süreçte takımla da yakından ilgilendi. Tüm hafta boyunca Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni sık sık ziyaret eden yöneticiler, oyuncularla birebir görüşmeler yaparak moral aşıladı.