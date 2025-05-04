Fenerbahçe, "10"da potansiyele gitti: Carrero!

Fenerbahçe, Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen Luis Fernando Carrero'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe, '10'da potansiyele gitti: Carrero!
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04 Mayıs 2025 10:58
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutlarını koruyan Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde şampiyonluk yarışını sürdüren sarı-lacivertliler sezonu şampiyonlukla tamamlamak istiyor.

Öte yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını yürüten Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

HEDEF CARRERO

Sarı-Lacivertliler, Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen Luis Fernando Carrero'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'nin, 18 yaşındaki Venezuelalı on numara için bilgi topladığı ve yaz transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirlediği belirtildi.

TRANSFERDE RAKİP VAR

Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Carrero için Championship ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olduğu, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Norwich City ile Premier Lig ve Portekiz Ligi ekiplerinin de bulunduğu aktarıldı. 

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