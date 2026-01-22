22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. tura yükseldi

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner ve tek kadınlarda dünya 5 numarası Rybakina bir üst tura çıktı

calendar 22 Ocak 2026 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Avustralya Açık'ta Sinner ve Rybakina 3. tura yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta İtalyan Jannik Sinner ve Kazak Elena Rybakina, üçüncü tura kaldı.
Melbourne kentindeki turnuvanın 5. günü, akşam seansında oynanan ikinci tur maçlarıyla sona erdi.

SİNNER KOLAY TURLADI

Tek erkeklerde son iki yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, Avustralyalı James Duckworth'ü 6-1, 6-4, 6-2 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Çek Vit Kopriva ile karşılaşan ABD'li Taylor Fritz (9), 3-0 (6-1, 6-4, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.


Norveçli Casper Ruud (12) ise İspanyol Jaume Munar karşısında 6-3, 7-5, 6-4'lük setlerle 3-0 galip geldi.

Hırvat Marin Cilic, Kanadalı Denis Shapovalov'u (21) 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) ve Çek Tomas Machac, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı (31) 3-1 (6-4, 3-6, 7-6, 7-6) yenerek üçüncü tura yükseldi.

RYBAKİNA 3. TURDA

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti Elena Rybakina (5), Fransız Varvara Gracheva'yı 7-5 ve 6-2 tamamlanan setlerle 2-0 yendi.

İki kez Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka (16), Rumen Sorana Cirstea'yı 2-1'lik (6-3, 4-6, 6-2) skorla geçti.

Elemelerden gelen Çek Nikola Bartunkova ise İsviçreli Belinda Bencic'i (10) 6-3, 0-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek günün sürprizlerinden birine imza attı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.