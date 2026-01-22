22 Ocak
Fenerbahçe-Aston Villa
20:45
22 Ocak
Dinamo Zagreb-FCSB
23:00
22 Ocak
FC Utrecht-Genk
23:00
22 Ocak
Roma-VfB Stuttgart
23:00
22 Ocak
Celta Vigo-Lille
23:00
22 Ocak
Nice-Go Ahead Eagles
23:00
22 Ocak
Ferencvaros-Panathinaikos
23:00
22 Ocak
Braga-N. Forest
23:00
22 Ocak
RB Salzburg-Basel
23:00
22 Ocak
Rangers-Ludogorets
23:00
22 Ocak
Brann-FC Midtjylland
20:45
22 Ocak
Feyenoord-Sturm Graz
20:45
22 Ocak
Malmö FF-FK Crvena Zvezda
20:45
22 Ocak
Bologna-Celtic
20:45
22 Ocak
Freiburg-Maccabi Tel Aviv
20:45
22 Ocak
Young Boys-Lyon
20:45
22 Ocak
Viktoria Plzen-FC Porto
20:45
22 Ocak
PAOK-Real Betis
20:45
22 Ocak
Lincoln City-Burton Albion
23:00

Ronaldinho: "Ben ne zaman yaşlandım?"

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Ronaldinho, Barcelona forması giydiği dönemle ilgili konuştu

calendar 22 Ocak 2026 16:39 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2026 16:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Sporx.com
Ronaldinho: 'Ben ne zaman yaşlandım?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona ve futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden Ronaldinho, kariyerinin en özel dönemlerinden biri olan Barcelona günlerine dair duygusal açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı efsane, zamanın ne kadar hızlı geçtiğine inanamadığını dile getirerek, bazı geceler yatağa yattığında yaşlandığını fark edemediğini söyledi. Ronaldinho, özellikle Camp Nou'da cumartesi günleri sahaya çıktığı anları ve Barcelona formasıyla oynadığı La Liga maçlarını asla unutmadığını vurguladı.

Efsane futbolcu, Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico'ların da hafızasında silinmez bir yer tuttuğunu belirterek, bu karşılaşmaların hayatındaki en özel anlardan biri olduğunu ifade etti.

"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANIYDIM!"


Barcelona'da forma giydiği dönemde dünyanın en mutlu insanı olduğunu söyleyen Ronaldinho, "Barça'da oynadığım dönemde dünyanın en mutlu insanıydım. Sadece bu renkler altında futbol oynamak istiyordum. İnsanlar her çalımda, her röveşatada ya da rabonada beni alkışladığında… Bu bambaşka, büyülü bir histi." diye konuştu.

Ronaldinho, "Tarihin en büyük kulüplerinden biriyle yaşadığım o güzel anları düşündüğümde hüzünden ağlıyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

Brezilyalı yıldız, Barcelona'ya olan bağlılığını ise şu sözlerle noktaladı: "Ölene kadar kalbim Barcelona'ya ait olacak."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.