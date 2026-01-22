Buz hokeyinde Türkiye-Belarus iş birliği

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ile Belarus Buz Hokeyi Federasyonu arasında, buz hokeyinin her iki ülkede geliştirilmesine yönelik stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.İstanbul'da düzenlenen imza törenine; TBHF Başkanı Halit Albayrak, Belarus Büyükelçisi Anatoly Glaz, Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Alexander Bogdanovich, TBHF Başkan Vekili Burak İnce, Belarus İstanbul Başkonsolosu Yauheniya Bartkevich, TBHF Genel Sekreteri Usame Furkan Akkurt ve Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Genel Sekreteri Andrei Bashko katıldı.İmzalanan protokol kapsamında; antrenör ve genç sporcu gelişim projeleri, bilgi ve tecrübe paylaşımı, ortak eğitim kampları, seminerler, sporcu değişim programları ve çeşitli uluslararası faaliyetlerin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İş birliğiyle Türk buz hokeyinin uluslararası tecrübe kazanması, genç yeteneklerin gelişimi ve sporun tabana yayılması amaçlanıyor.TBHF Başkanı Halit Albayrak, anlaşmanın önemine dikkat çekerek,dedi.Belarus Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Alexander Bogdanovich ise, "ifadelerini kullandı.